أوبك والهند يبحثان تعزيز الحوار لمواجهة تأثيرات كورونا

بحث محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند دارمندرا برادان "عبر الفيديو"، أهمية الشراكة بين أوبك والهند وسبل تعزيز الحوار في مواجهة تحديات الوضع الحالي الناجم عن جائحة كورونا.
على الاقتصاد العالمي وسوق النفط مع التركيز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي في الهند وآسيا.
وذكر بيان لمنظمة "أوبك"، اليوم، أن الأمين العام والوزير الهندي بحثا تأثير أزمة كورونا
ونوه البيان، بأن المسئولين شددا على قيمة حوار الطاقة بين أوبك والهند كمنصة حيوية تعزز التعاون بين أصحاب المصلحة في صناعة النفط الخام.
وأشار البيان، إلى أن الأمين العامأطلع الوزير الهندي على القرارات التي اتخذتها أوبك وشركاؤها في الاجتماعين الوزاريين التاسع والعاشر للمنظمة يومي 9 و12 أبريل الماضي، بالإضافة إلى الاستعدادات للاجتماعات الوزارية القادمة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
ولفت البيان إلى إشادة الوزير برادهان بقرارات أوبك + لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أنه من المهم مساندة الإجراءات التي تخدم صالح المنتجين والمستهلكين.
يذكر أن الجولة الجديدة من حوار الطاقة بين الهند وأوبك سوف تعقد فى يوليو المقبل.
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