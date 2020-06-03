روسيا.. لقاح مضاد لـ كوفيد-19 على شكل زبادي

أعلن الأكاديمي فلاديمير تشيخين، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء الروس يصنعون لقاحًا غير عادي مضادًا لـ"كوفيد-19" شكله شبيه بالزبادي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشار الأكاديمي في حديث أدلى به خلال اجتماع هيئة رئاسة أكاديمية العلوم الروسية،

إلى أن علماء معهد الطب التجريبي في بطرسبورج، يعملون على ابتكار "لقاح مخاطي مضاد لـ SARS-CoV-2".

ووفقًا له، تمكن مبتكرو هذا اللقاح، باستخدام طرق الهندسة الوراثية، من تركيب ميكروبات-بروبيوتيك، على

زغب سطح البروتين S الذي يعتبر الجزيئة الأساسية التي يستخدمها SARS-CoV-2 للدخول إلى الخلايا. وأضاف موضحا " تتشكل بكتيريا تضم جينا مناعيا للفيروس على السطح". وتابع قائلا يمكن حقن اللقاح في الجسم على شكل منتج ألبان مخمر.

وقال في ختام حديثه، يخضع هذا اللقاح حاليا إلى الاختبارات ما قبل السريرية.