الأردن يُسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 757 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن

الحالتين الجديدتين إحداهما لأردني قادم من خارج المملكة وتحديدًا من روسيا، والأخرى لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، وتمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجلت 12 حالة شفاء توزعت كما يلي: 6 حالات في مستشفى الأمير حمزة، وحالتان في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، و4 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت البيان، إلى إجراء 5495 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 204.374 فحص.