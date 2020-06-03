كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يتطلع إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يتطلع إلى عقد اتفاق نووي مع روسيا.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، رد ترامب على سؤال حول روسيا قائلا: "أريد اتفاقا نوويا.. (أريد) الذرة الآمنة، لأن ذلك يمثل أكبر تحد يواجهه العالم".

وتنتهي مدة اتفاقية "ستارت-3" حول الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة في العام 2021، وتقول الولايات المتحدة إن تمديدها ممكن فقط بشرط انضمام الصين إليها وأن تشمل عددا من أنظمة سلاح لم تذكر في نص الاتفاقية الحالية.

وأشار ترامب إلى أن العقلانية تتطلب وجود روسيا في مجموعة الدول السبع الكبرى. وقال ترامب في مقابلة مع "راديو فوكس"، ردا على سؤال عما فعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكسب ثقة ترامب والعودة إلى نادي هذه البلدان "مجموعة السبع الكبرى": "حسنًا، لقد ساعدنا في الصناعات النفطية، وهو أمر جيد بالنسبة له أيضًا، وقمنا بدعمها، والآن يمكننا إنقاذ ملايين الوظائف في تكساس ونورث داكوتا وأماكن أخرى في أوكلاهوما​​​. الآن (الإنتاج) مستقر هناك. إنها (الأسعار) انخفضت إلى الصفر، كان هذا سيكلف خمسة ملايين وظيفة، ولكن بشكل عام، المسالة ليست في عمل [بوتين] المسألة مرتبطة بالعقلانية". Advertisements