كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لافروف: السجناء الروس في طرابلس عقبة أمام التعاون مع حكومة الوفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن السجناء الروس في العاصمة الليبية طرابلس عقبة رئيسية أمام التعاون مع حكومة الوفاق.

ودعا لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوفاق في ليبيا إلى وقف إطلاق النار في البلاد.