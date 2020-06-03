كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "لا عدالة ولا سلام".. الآلاف في لندن يحتجون على وفاة "فلويد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، وسط لندن، وهتفوا "لا عدالة ولا سلام ولا شرطة عنصرية" و "حياة السود مهمة"، وذلك احتجاجًا على العنصرية بعد وفاة جورج فلويد في مينيابوليس.

ارتدى العديد من المتظاهرين أقنعة الوجه وكانوا يرتدون ملابس حمراء. بعض اللافتات تلوح بشعارات مثل: "المملكة المتحدة ليست بريئة: الأقل عنصرية لا تزال عنصرية"، و"العنصرية قضية عالمية" و"إذا لم تكن غاضبًا فأنت لا تولي اهتمامًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردد المتظاهرون "جورج فلويد" و "حياة السود مهمة". هتف البعض بكلمات بذيئة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت كارين كوروما، مديرة المشروع البالغة من العمر 30 عامًا لـ"رويترز": "السنوات التي ستأتي، هي سنوات وسنوات وسنوات من التفوق الأبيض".

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وأضافت "كوروما": "لقد جئنا إلى هنا مع أصدقائنا لإطلاق الإنذار، وإصدار الضجيج، وتفكيك أنظمة التفوق"، محذرة من أنه ما لم يكن هناك عمل، فإن المملكة المتحدة ستواجه مشاكل مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة.

وقالت عن صور من الولايات المتحدة: "لا أريد أن أبكي. إنها جعلت دمي يفور."

توفي "فلويد" بعد أن قام شرطي أبيض بتثبيت رقبته تحت ركبته لمدة تسع دقائق تقريبًا في مينيابوليس في 25 مايو، مما أثار القضية المتفجرة لوحشية الشرطة ضد الأمريكيين الأفارقة قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

أطلق موته العنان لغضب طويل بسبب التحيز العنصري المتصور في نظام العدالة الجنائية الأمريكي وأثار تساؤلات حول العنصرية في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، كانت هناك مسيرات سلمية إلى حد كبير لدعم فلويد، على الرغم من أنه بعد حلول الظلام تحول بعض الناس إلى التخريب والحرق والنهب.