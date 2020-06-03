"إسبر": ندين عملية مقتل جورج فلويد ويجب تجاوز العنصرية

أدان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عملية مقتل جورج فلويد، مؤكدا ضرورة تجاوز العنصرية.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والممتلكات.

وقال "إسبر"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء: "نحن ضد عمليات التخريب ومع التظاهرات السلمية".

ويذكر أن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال الجيش لانهاء الاحتجاجات المتصاعدة في الولايات المتحدة ردا على مقتل رجل أسود أثناء إعتقاله من قبل الشرطة.

وقال إنه في حال فشلت المدن والولايات في السيطرة على المظاهرات و"حماية السكان"، فإنه سيرسل الجيش "ليحل لهم المشكلة بسرعة". وتصاعدت حدة الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد خلال الأسبوع الماضي.

وقال نقيب في شرطة لوس آنجلس إن شرطيا قتل في إطلاق نار بعد محاولته تفريق الحشود.

وجرح عشرات الأشخاص بسبب استخدام السلطات الغاز المسيل للدموع والقوة لفض المظاهرات التي اجتاحت 75 مدينة.

كما أطلق الرصاص على أربعة ضباط شرطة ليلة الاثنين أثناء التظاهر في سانت لوي في ولاية ميسوري.