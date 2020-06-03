شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث مع رئيس رومانيا مستجدات كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 تلقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان .

Advertisements وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة له بتويتر، "أنه بحث مع رئيس وزراء رومانيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين" . واضاف أنه جرى بحث مستجدات وتطورات انتشار فيروس كورونا والجهود الدولية لاحتواء تداعياته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع رئيس رومانيا مستجدات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.