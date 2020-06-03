شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أول وفاة بكورونا منذ 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل
سجلت إسبانيا اليوم الأربعاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 27128.
وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالا إلى 240326.
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