شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبناني يبحث مع مبعوث أممي الأزمة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في لبنان، لاسيما المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
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