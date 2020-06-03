انتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ تشرين الاول 2018

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا. ويعد ذلك أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018. ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010.

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