بعد الغاء دوري الكرة.. اتحاد السلة يكشف مصير المسابقة

وكان اتحاد السلة قد أعلن توقف الدوري الممتاز في 10 اذار الماضي بسبب جائحة كورونا

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد السلة لم يحدد حتى الان موعد عقد الاجتماع مع اندية الدوري الممتاز لحسم مصير الدوري الممتاز".



وأوضح أن "الامور في البلاد تسير الى الوراء للأسف بسبب فيروس كورونا ونحن بانتظار ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرار المناسب ان شاء الله".

يذكر ان سبعة مباريات فقط هو ما تبقى من عمر الدوري السلوي لموسم 2019/ 2020.

تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت اليوم الغاء منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.