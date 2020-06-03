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2020-06-03 | 18:10
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وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد السلة لم يحدد حتى الان موعد عقد الاجتماع مع اندية الدوري الممتاز لحسم مصير الدوري الممتاز".
وأوضح أن "الامور في البلاد تسير الى الوراء للأسف بسبب فيروس كورونا ونحن بانتظار ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة لاتخاذ القرار المناسب ان شاء الله".
يذكر ان سبعة مباريات فقط هو ما تبقى من عمر الدوري السلوي لموسم 2019/ 2020.
تجدر الإشارة الى ان الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت اليوم الغاء منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الغاء دوري الكرة.. اتحاد السلة يكشف مصير المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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