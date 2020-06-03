شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تحدد موعدا لتعليق الرحلات الجوية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمرت الولايات المتحدة بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد واليها اعتبارا من 16 يونيو بعدما منعت بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19.



وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية الثلاثاء أن "شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو. ان عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.

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