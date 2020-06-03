شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: لا يوجد أى إصابة بفيروس كورونا وسط أعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أنه لا يوجد أى إصابة حتى الآن وسط أعضاء النقابة من الإعلاميين، مضيفا أن النقابة تعاقدت مع أكثر من مستشفى وأنه يتم تغطية تكلفة العلاج بنسبة 100% دون أى عبء على النقابة أو العضو .

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وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النقابة شكلت لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تتواصل مع جميع الأعضاء لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسرات للزملاء أعضاء النقابة فى كافة انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تعقيم دورى لمقر النقابة .

و تابع طارق سعدة نقيب الإعلاميين قائلا :" مستمرون فى متابعة كل أحوال الأعضاء فى كافة المحافظات و الاطمئنان عليهم، معلنا عن توفير الكمامات و ادوات التعقيم باسعار مخفضة و نراهن على وعى الاعلاميين ، استمرار الاعلاميين فى توعية المواطنين بفيروس كورونا عن توفيرالنقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الأعضاء وأسرهم بدعم يصل إلى 50% .