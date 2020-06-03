شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تطالب بخطة زمنية لإنجاز مشروعات تطوير المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحكومة بوضع خطة زمنية الانتهاء من مشروعات تطوير المستشفيات ومشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة، مؤكدا أنه لابد من العمل بالتوازى مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم كله، بالعمل على سرعة إنجاز المشروعات المتعلقة بالمستشفيات.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ل"الخليج 365"، أن هناك العديد من مشروعات تطوير وإنشاء المستشفيات متعثرة ومتعطلة بسبب عدم توفير الاعتمادات المالية، لافتا إلى أن هناك مستشفيات يتم العمل فى تنفيذها منذ سنوات ومتوقفة، ومستشفيات تم بنائها ومتوقفة على التشغيل وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات والأسرة وغيرها، لذلك هناك ضرورة ملحة لوضع خطة زمنية للانتهاء من هذه المشروعات، حتى يتم إصلاح منظومة الصحة وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

ودعا الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، المجتمع المدنى للمشاركة مع الدولة فى تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات، خاصة أنها مشروعات نفع عام، وهذا يعد ضمن الدور التنموى لمؤسسات المجتمع المدنى الذى نص عليه الدستور وقانون تنظيم العمل الأهلى. وأضاف أبو الخير، أن المجتمع المدنى عليه مسئولية مجتمعية فى التكاتف مع الدولة لتطوير وإصلاح منظومة الصحة، بأن يساهم فى تطوير المستشفيات وتجهيزها وتوفير المستلزمات الطبية.