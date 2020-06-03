شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات: ننسق مع الصحة لتنظيم زيارات للمراسلين الأجانب لمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إمام مدير المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، إن ضياء رشوان رئيس الهيئة ينسق الآن مع وزارة الصحة لتنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوى للمراسلين الأجانب لنقل صورة واقعية و إبراز الجهد المذول داخل تلك المستشفيات.

وأضاف محمد إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد حتى الان أى إصابات بفيروس كورونا وسط المراسلين الأجانب، مشيرا الى ان الهيئة تقوم بتوفير كافة التصاريح اللازمة للمراسلين للتغطية و تقدم لهم كافة التسهيلات و تتيح لهم كافة البيانات و المعلومات عن الشأن المصرى.

يذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد عقد لقاء بخمسين من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر، في هذا التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات عليه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

وأكد ضياء رشوان في كلمته الافتتاحية على سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري، كما أبدى رشوان استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء علي طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، الي جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين.

كما أشار رشوان الي توجيه رئيس الجمهورية بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفعاليات الوطنية المختلفة.

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وقدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:

- طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين.

- أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.

- تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية واتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

في ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل، وأشاد الحضور بتكريم رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019 واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

في نهاية القاء وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية