شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد الرحمن اليوسفى الأمين العام المساعد الأسبق لاتحاد المحامين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، اليوم الأربعاء، عبد الرحمن اليوسفي الأمين العام المساعد الأسبق لاتحاد المحامين العرب، ونعى رجائى عطية نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب وناصر الكريوين الأمين العام، الراحل، مقدما خالص العزاء لأسرته.

يذكر أن وفد من المتخصصين، قام السبت الماضى، بحملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة، وتعقيم نادى المحامين النهرى بالمعادى؛ يأتي ذلك، عقب ثبوت إصابة اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادى، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا.

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وكانت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، أكدت من قبل أنه تحقق لدى اللجنة ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادى وكذا ثبوت إصابة احد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس وأنه تم التعامل طبياً وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أنه حرصاً من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ، مشيرة إلى أنه تم غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد الماضيين، وذلك لإجراء التعقيم اللازم مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم سرعة التواصل مع اللجنة.

وتابعت: "حرصًا على استمرار العمل الضروري لادارة العلاج تم نقل مقر العمل لاستلام خطابات العلاج خلال اليومين المذكورين، تستمر اللجنة في عملها وتلقي البلاغات عن الحالات المشتبه بها أو المصابة للتعامل اللازم معها مع خالص الأمنيات والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".