كورونا تمكن من حصر عدد الأشخاص في وضعية الشارع بينهم 803 أطفال تم إيواؤهم

كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم الأربعاء، حصيلة مؤقتة للعمل الحكومي لمساعدة الأشخاص، بينهم الأطفال في وضعية الشارع، خلال فترة الطوارئ والحجر الصحي، الذي أقرته المملكة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الفترة مكنت من حصر أعداد المنتمين إلى هذه الفئات.

وأشارت المصلي، خلال مداخلتها في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم، أن الوزارة قد أطلقت مجموعة من الخدمات لمساعدة الأشخاص في وضعية شارع، بالتعاون مع عدد مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم وزارة الصحة، التي قدمت خدمات استشفائية، وتحسيسية، ومؤسسة التعاون الوطني، والسلطات العمومية، والجماعات الترابية، التي وفرت فضاءات الإيواء، والجمعيات الشريكة، والمحسنين، الذين عبروا عن روح تضامنية عالية.

وأكدت المصلي أن الجماعات الترابية وفرت 162 فضاء لحملة مساعدة الأشخاص في وضع الشارع، ما وفر إمكانية لتأطير عدد كبير من هذه الفئة، كما تم تقديم حملات تحسيسية لتوعيتهم بخطورة وباء كورونا، وتدريبهم على اتخاذ الاحتياطات الوقائية، وأشارت إلى أن العملية مكنت من إيواء عدد كبير من هذه الفئة، بينهم 803 أطفال، كانوا في وضع الشارع، خصصت لهم 52 مركزا، وفضاء للإيواء المستعجل.

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وأضافت المصلي أنها تواصل تتبع وضعية الأطفال، الذين يعانون مشاكل في الإيواء، وتقديم الدعم النفسي لهم عبر “الخدمات عن بعد”، التي استفاد منها 161 طفلا، فضلا عن الحملة التحسيسية بفيروس كورنا، التي استفاد منها 4310 أطفال.

وتابعت المصلي أن فترة الجائحة شكلت فرصة لحصر عدد الأطفال بوضعية شارع، الذين لم يعد لهم مأوى في ظل وضع الطوارئ، مؤكدة أن الاشتغال متواصل، لتعميم النظام المعلوماتي، لتتبع وضعية هوؤلا الأطفال، بعدما أطلقت هذه الخدمة في عدد من المدن النموذجية.

أما الأطفال، الذين يوجدون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فأكدت المصلي أنه جرى تخصيص دعم للجمعيات الفاعلة في القطاع، والعمل على حماية الأطفال من العنف، ووضع أرقام 25 وحدة لحماية الطفولة رهن إشارتهم.