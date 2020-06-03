تأجيل البت في السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني إلى غاية 10 يونيو

قررت الغرفة الجنحية في محكمة الإستئناف، اليوم الاربعاء، تأجيل البت في طلب تمتيع الصحافي سليمان الريسوني، بالسراح المؤقت إلى غاية يوم العاشر يونيو الجاري.

وقال المحامي سعيد بنحامي، عضو دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في حديثه مع “اليوم 24″، إن التأجيل جاء لإعداد هيأة الدفاع ملف دفاعهم، بشأن الطعن في أمر قاضي التحقيق بإيداع الصحافي الريسوني بالسجن في حالة اعتقال احتياطي على ذمة التحقيق.

وكانت عناصر أمنية بزي مدني، أوقفت قبل أزيد من اسبوع بالدار البيضاء، الزميل الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعقب ذلك تم الاتصال بزوجته، وأبلغت من طرف المصالح الأمنية وفق المقتضيات القانونية، أن سليمان الريسوني، يوجد رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة.

وحسب عائلة الريسوني، فقد حضرت عناصر أمن، إلى مقر سكن الزميل الصحافي، وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع.