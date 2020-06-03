بعد تحوله إلى بؤرة.. تأجيل استئناف العمل في سوق السمك بالجملة في الدارالبيضاء إلى السبت المقبل

أعلن المكتب الوطني للصيد البحري، اليوم الأربعاء، أن استئناف العمل في سوق السمك بالجملة في الدارالبيضاء، الموجود في سيدي عثمان، أجل إلى يوم السبت المقبل.

وكان مقررا أن يستأنف العمل في السوق، الذي يعد أحد الشرايين الحيوية للدارالبيضاء، يوم غد الخميس، بعد إغلاق دام عشرة أيام، بعد تسجيل عشرات الإصابات بفيروس “كوفيد-19” في صفوف تجاره ومهنييه.

وبحسب ما صرح به عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق، والموانئ الوطنية، لـ”اليوم 24″، فإن “الواقع المهني لهذا السوق، وظروف الاشتغال فيه الهشة، ساهمت في تحوله إلى بؤرة”، مبرزا “أن السوق يفتقد إلى شروط الوقاية على الرغم من أن عدد الزائرين للسوق يقدر بالمئات”.

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وقال عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد، إنه بعد إغلاق السوق، يتكبد التجار خسائر كبيرة”، مبرزا أن “السلطات المحلية، ومصالح مكتب الصيد، أعطت إمكانية تحويل هذه السلع نحو أسواق أخرى، لكن مع ذلك لن يمنع هذا الإجراء من الخسارة”.

وفي المقابل، حسب ما عاين “اليوم 24″، فإن قلقا يسود في صفوف تجار سوق السمك بالجملة، بعد إغلاقه، وقال أحد التجار، خلال حديثه مع الموقع: إن “السوق مورد رزقه الوحيد”، مشيرا إلى حيرته، وخوفه من المستقبل القريب، متسائلا: “ماذا سنفعل؟”.

وأضاف تاجر آخر أن سبب إغلاق سوق السمك، هو إصابة عدد من التجار بفيروس كورونا، مبرزا أن العشرات، منهم أصيبوا بالفيروس، بحسب ما يروج.