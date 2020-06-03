الأسرى في "هداريم" يبدأون ببلورة خطة إضراب مفتوح عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجن "هداريم"، في بلورة خطة لإضراب مفتوح عن الطعام، لمواجهة سياسات السلب والحرمان التي صعّدت إدارة سجون الاحتلال من ممارستها، وأبرزها حرمان الأسرى من الاتصال الهاتفي بعائلاتهم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إدارة السجون، استغلت الوضع الراهن المتعلق بانتشار فيروس كورونا، ورسخت جملة من سياسات السلب والحرمان، ومنها حرمان الغالبية العظمى من الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، مع استمرارها وقف زيارات العائلات منذ الإعلان عن حالة الطوارئ في شهر آذار/ مارس الماضي.
وذكر أن خطوة الإضراب ستكون في مواجهة جملة من الانتهاكات الأخرى المتواصلة بحق الأسرى المرضى، خاصة الأسرى في سجن "عيادة الرملة"، والأسيرات في سجن "الدامون".
وأوضح أن الإضراب المُرتقب سيأتي لمواجهة قضية "الكانتينا" التي تفاقمت نتيجة قرار إدارة السجون بسحب عشرات الأصناف منها منذ بداية العام الجاري، وما رافق ذلك من صعوبات.
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