شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تشييع جثمان المصور نبيل القعيطي غداً الخميس والان مع التفاصيل

الأربعاء 3 يونيو 2020 قررت اسرة المصور، نبيل القعيطي، الذي قضى شهيداً أمس برصاص مسلحين مجهولين، تشييع جثمانه غداً الخميس إلى مثواه الأخير .

Advertisements ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن بمدينة القاهرة . ودعت أسرة الشهيد أصدقاء ومحبي الفقيد إلى المشاركة في مراسيم التشييع

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