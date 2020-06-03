اليمن. عضو الإنتقالي يتفقد القوات الجنوبية المرابطة بجبهة الشيخ سالم

الأربعاء 3 يونيو 2020

تفقد العميد علي الشيبة ناصر، عضو هيئة رئاسة مجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، المواقع القتالية بجبهة الشيخ سالم شرق مدينة زنجبار، حيث كان في استقباله قائد محور أبين محمد جواس.



وتفقد أوضاع القوات الجنوبية في بعض المواقع في جبهة الشيخ سالم والتقى بأفراد اللواء الرابع صاعقة محور يافع، ومعسكر اللواء الثامن صاعقة .

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وأشاد العميد علي الشيبة بالصمود الأسطوري لأفراد القوات المسلحة الجنوبية بتصديها لجحافل المليشيات الإخوانية الإرهابية وكسرها لأكثر من هجوم لغزو محافظة أبين.

وحث الشيبة الجنود المرابطين على الصمود والثبات واليقظة الامنية حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة غير منقوصة، مؤكداً لهم أن النصر آتٍ لا محالة بإذن الله.

ومن جانبهم عبّر الضباط وصف ضباط وأفراد القوات المسلحة الجنوبية في الشيخ سالم عن شكرهم للعميد ناصر الشيبة على هذه الزيارة، مؤكدين ثباتهم وصمودهم في موقعهم واستعدادهم لتقديم أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن الجنوبي وفاءً لدماء الشهداء