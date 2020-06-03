انزلاق صخري يتسبب بأضرار لمنزلين في رباط باعشن بدوعن

الأربعاء 3 يونيو 2020

تسبب إنزلاق صخري في إحداث أضرارا بالغة بمنزلين بمنطقة تنسبة، إحدى ضواحي منطقة رباط باعشن بوادي دوعن الأيمن بحضرموت.



وحدث الإنزلاق الصخري بعد منتصف ليلة الأربعاء على منزلين واقعين بالقرب من الجبل تابعين للمواطنين عبدالرحمن بن عاطف والآخر يعود ملكيته لبن نهيم القثمي.

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وكان الإنزلاق مروع للغاية نتيجة لتساقط صخور ضخمة من الجبل أدت إلى تهدم أجزاء كبيرة من البيوت وعلى أثر ذلك بادر الجيران بإخراج النساء والأطفال من تحت الأنقاض من منزل آل بن نهيم ولاتوجد أي إصابات بشرية.

وروى أحد المواطنين الحالة بأن سكان المنزلين غادروا وهم في حالة من الرعب بسبب الصدمة المؤلمة التي تعرضوا لها في وقتٍ كانوا فيه نيام ليستيقضوا بعد ذلك على حقيقة مرعبة ولكنها قضاء الله .

الحادثة أكدت حالة التكاتف والتعاون بين أبناء دوعن ودعوة للجنة الطوارى بالمديرية بتفقد البيوت المتضررة ليمدوا لهم المساعدة وليكونوا إلى جانبهم في مصيبتهم