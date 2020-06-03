"إسعاف دبي" تطلق تطبيق "أسعفني" لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة

الأربعاء 3 يونيو 2020

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف اليوم تطبيق "أسعفني" الذي يعد الأول من نوعه من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات المرضية الحرجة التي تحتاج إلى التدخل السريع مثل حالات القلب والحالات الطارئة.



وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عقب إطلاقه التطبيق، بحضور قيادات وموظفي المؤسسة والمتطوعين- إن فكرة التطبيق المتوفر في متجري "آبل" و"آندرويد" تهدف إلى إشراك فئات المجتمع المؤهلين من قبل المؤسسة للاستجابة الاولى للحالات الطارئة وتحديد أماكن وجودهم وإشعارهم بمكان وجود طالب خدمة الإسعاف.

وأضاف أن التطبيق يحتوي على خصائص ومميزات ذكية تسهل على المتطوعين وتوجههم إلى المرضى والمصابين بأسرع السبل وفق خارطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة توفيرا للوقت والجهد بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع رضى المتعاملين.

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ولفت إلى أن مبادرة تطبيق "أسعفني" تأتي ضمن برنامج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للحكومة الذكية للعام 2020 لتطبيق مشاريع "إسعاف دبي "التحسينية لهذا العام بهدف التطوير المستمر في الخدمات الحكومية وإسعاد أفراد المجتمع.

وأكد الدراي أن التطبيق يشتمل على مميزات عدة تسهم بشكل كبير في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين وتغطية الفعاليات وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع استعدادا للأحداث الكبيرة والطوارئ المفاجئة.

وأشار إلى أن التطبيق مرتبط بأفراد المجتمع المصرح لهم من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والذين تم تأهيلهم وتدريبهم مسبقا على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها والذين اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية منوها بأن هذا التطبيق الذكي المرتبط بغرفة السيطرة والتحكم في الإدارة العامة لشرطة دبي سيعمل على تحديد أماكن المتطوعين وتوجيههم إلى الحالات القريبة منهم .