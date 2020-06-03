العراق يخاطب روسيا للاستفادة من دواء أفيفافير

الأربعاء 3 يونيو 2020

قال السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن الحسيني، إنه خاطب وزارة الصحة الروسية لإجراء مباحثات بشأن "استفادة العراق من دواء أفيفافير لعلاج كورونا".



وأضاف السفير في تغريدة على موقع تويتر أن "الدواء أثبت فاعلية بعلاج 90 بالمئة من المصابين بالمرض".

لكن وكالة سبوتنيك الروسية التي نقلت الخبر، قالت إن الدواء لم يستخدم بعد بشكل واسع، مضيفة أنه "من المتوقع أن يتم تسليم أولى الشحنات من الدواء للمستشفيات الروسية في 11 يونيو الجاري".

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وقالت الوكالة إن "العراق يعتزم من خلال هذه الخطوة أن يصبح أول دولة عربية، تستفيد من العقار الروسي لمواجهة انتشار الفيروس".

وعقار "أفيفافير" هو عقار ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره في روسيا بإشراف حكومي، بحسب تصريحات رسمية.

وأكد فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، الاثنين، أن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء "أفيفافير" Avifavir المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد أن جرى تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.