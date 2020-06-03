ارتفاع إصابات كورونا في لبنان

الأربعاء 3 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى 1256 حالة.



Advertisements

وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 27 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 724 حالة.