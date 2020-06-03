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الطقس في الإمارات غداً حار وصحو إلى غائم جزئياً

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 3 يونيو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 المد الثاني عند الساعة 00:00.

الجزر الأول عند الساعة 28:17 الجزر الثاني عند الساعة 56:06.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 56: 08 المد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الاول عند الساعة 32:14 الجزر الثاني عند الساعة 02:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 60 20

دبي 42 31 50 25

الشارقة 41 30 50 20

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عجمان 42 32 60 20

أم القيوين 43 30 45 20

رأس الخيمة 44 28 55 15

الفجيرة 47 32 75 15

العين 44 31 45 15

ليوا 48 32 50 15

الرويس 44 31 55 20

السلع 44 30 60 30

دلما 44 29 80 20

طنب الكبرى 42 31 80 20

طنب الصغرى 42 31 80 20

أبو موسى 42 31 80 20

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