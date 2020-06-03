شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعين جنرالا بالجيش وزيرا للصحة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام برازيلية أن رئيس البلاد جاير بولسونارو عين اليوم الأربعاء جنرالا بالجيش في منصب وزير الصحة، بعدما استقال الوزيران السابقان بسبب أسلوب تعاملهما مع حالات عدوى كوفيد- 19 التي تشهد زيادة ضخمة في البلاد.

وكان إدواردو بازويلو يعمل بالفعل وزيرا مؤقتا للصحة بعد تنحي نيلسون تيتش قبل أكثر من أسبوعين.

وقال بولسونارو إنه يتوقع أن يبقى الجنرال، الذي ليست لديه خبرة سابقة في السياسة الصحية، "لفترة طويلة" في هذا المنصب.

وسجلت البرازيل أمس الثلاثاء أكبر زيادة يومية في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وأكدت البلاد 1262 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى .31199