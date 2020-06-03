شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي: نعارض استخدام القوة لفض الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر: نعارض استخدام القوة لفض الاحتجاجات، والمؤسسة العسكرية ملتزمة بحماية حقوق المواطنين والممتلكات . وأضاف "إسبر" في مؤتمر صحفي : نحن ضد عمليات التخريب ومع التظاهرات السلمية ، وندين عملية مقتل جورج فلويد ويجب أن نتجاوز العنصرية .

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