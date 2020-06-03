شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2,500 كرتون تمور في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2500 كرتون من التمور للنازحين من محافظة صنعاء إلى مأرب، استفاد منها 2500 أسرة نازحة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور للأشقاء في اليمن .