شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس اليوم حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة . وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و 79 وفاة .

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