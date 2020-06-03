شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين" تؤجل قرار عودة إقامة صلاة الجمعة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبناء عليه، ارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التريث في إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة وقررت تأجيل قرار اقامتها إلى موعد لاحق بعد مراجعة المستجدات والتقارير حول المعطيات في حينه.
وستتم مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية بشكل مستمر للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، سائلين المولى العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع من الأوبئة وسيئ الأسقام، وأن يمّن بالشفاء والعافية على المصابين به، وأن يحفظ الجميع منه، ويعجل بانتهاء هذا الوباء في القريب العاجل، وأن يرزقنا الأمن والأمان والاطمئنان، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
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