شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلغي تحذير السفر السياحي إلى الدول الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

ألغت ألمانيا التحذير من السفر السياحي لأنحاء العالم بالنسبة لـ29 دولة أوروبية ابتداءً من 15 يونيو المقبل. وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد اجتماع لمجلس الوزراء الألماني أن الحكومة أرجأت القرار بشأن النرويج وإسبانيا، حيث يستمر حظر الدخول إليهما بسبب جائحة كورونا إلى بعد 15 يونيو الجاري، مبينًا أنه يتوقع أن تلغي إسبانيا حظر السفر بحلول 21 يونيو الجاري، وأنه سيجري يعد ذلك على الفور إلغاء التحذير من السفر إليها.

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