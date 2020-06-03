شكرا لقرائتكم خبر عن رغم ارتفاع الإصابات .. مدارس سيئول تستقبل طلابها والان نبدء بالتفاصيل

عاد المزيد من الطلاب الكوريين الجنوبيين إلى الفصول الدراسية اليوم الأربعاء، كجزء من خطة الحكومة لإعادة فتح المدارس بصورة مرحلية، لكن القلق لا يزال قائما بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وجاءت إعادة الفتح في وقت تقاوم البلاد فيه ارتفاعا كبيرا في الإصابات التي تعزى إلى الكنائس الصغيرة والمدارس المزدحمة في سيئول والمناطق المجاورة لها.

وعاد في وقت سابق من اليوم، طلاب المدارس الثانوية في السنة الأولى، وطلاب المدارس المتوسطة في السنة الثانية، وطلاب المدارس الابتدائية في السنتين الثالثة والرابعة إلى فصولهم الدراسية. ووصل العدد الإجمالي إلى 1.78 مليون.

ولكنهم لن يذهبوا جميعا إلى المدرسة في وقت واحد، حيث سيُسمح لكل مدرسة بتشغيل جدول زمني مختلف لتخفيف الازدحام في الفصول الدراسية. كما أنهم يتناولون وجبات الغداء بالتناوب، وستكون هناك نوبات لحضور الطلاب، وجلسات مقسمة، وخفض لوقت الدروس ومزيج من الدروس عبر الإنترنت وغيرها من الإجراءات.