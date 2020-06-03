إعادة فتح المساجد في قطاع غزة بشكل كامل بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا



فتحت مساجد قطاع غزة أبوابها بشكل كامل أمام المصلين، بعد إغلاق احترازي مؤقت استمر لنحو سبعين يومًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأدت أعداد كبيرة من المصلين صلاة الفجر آخذين بالاعتبار الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارتا الأوقاف والصحة في حكومة حماس في قطاع غزة.

وطلبت وزارة الأوقاف من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكانت الوزارة ذكرت في بيان سابق أنه "سيقوم العاملون في المساجد بتعقيمها بشكل مستمر وفتحها قبل الآذان بعشر دقائق، وتقليص مدة الانتظار ما بين الآذان وإقامة الصلاة".

وعبر المواطن خضر موسى (40 عاما) من سكان مدينة غزة عن سعادته بالعودة للصلاة في المساجد. وقال لوكالة فرانس برس "أديت الصلاة وكلي شوق للمسجد والصلاة فيه بعد انقطاع".

وأكد موسى على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية. وأضاف "ذهبت قبل قيام الصلاة بنحو دقيقتين حتى لا اختلط بباقي المصلين (...) وعدت إلى البيت دون مصافحة أي من الموجودين في المسجد".

وأبدى المواطن الغزي تخوفه من انتشار وباء كوفيد -19 في القطاع، متمنيا "على الناس اتباع وسائل السلامة وعدم الاستهتار بالإجراءات الوقائية".

ومنعت السلطات في غزة منذ 25 آذار/مارس المصلين من أداء الصلاة في المساجد، وطلبت منهم الصلاة في منازلهم. لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.

وكان قد أحصى قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة، و18 حالة تعافي.

