مصر والإمارات ترحبان باعلان الأمم المتحدة بقبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

أعرب وزيرا خارجية مصر سامح شكري والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من مايسمى بالجيش الوطني

الليبي وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت كل من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإماراتية في بيان مشترك اليوم إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها،بحسب بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتشهد ليبيا قتالا بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق منذ أكثر من عام .

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