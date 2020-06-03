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الصحة تعلن تسجيل 781 اصابة بكورونا وشفاء 587 مصاباً في العراق

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس ، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٨٥٨٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٦٠٢٩٩)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٢
بغداد/ الكرخ: ١٠٩
مدينة الطب: ٦٦
النجف: ١٩
البصرة: ٤١
السليمانية: ٤٦
اربيل: ٦
دهوك: ٥٢
كربلاء: ١١
كركوك: ٣٥
ديالى: ٨
بابل: ٣٣
ميسان: ٣٥
الديوانية: ٧
ذي قار: ٢٨
المثنى: ١٨
الانبار: ٥

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وأوضحت أنه "تم تسجيل ٥٨٧ حالة شفاء وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦٠
بغداد/ الكرخ: ٢١٩
مدينة الطب: ٢٥
النجف: ٦

البصرة: ٧
السليمانية: ١٢
دهوك: ٢
ديالى: ٢
كربلاء: ١٣
ميسان: ٢
بابل: ٢
ذي قار: ٣٣
الديوانية: ٤

وأكدت أن "أعداد الوفيات بلغت ٢١ حالة موزعة كالآتي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٢
بابل: ١
البصرة: ١
ميسان: ١
المثنى: ١

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٠٩٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٣٨١٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٦، فضلاً عن بلوغ مجموع الوفيات ٢٥٦ حالة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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