الصحة تعلن تسجيل 781 اصابة بكورونا وشفاء 587 مصاباً في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل 781 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.
وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٧٨١) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦٢
بغداد/ الكرخ: ١٠٩
مدينة الطب: ٦٦
النجف: ١٩
البصرة: ٤١
السليمانية: ٤٦
اربيل: ٦
دهوك: ٥٢
كربلاء: ١١
كركوك: ٣٥
ديالى: ٨
بابل: ٣٣
ميسان: ٣٥
الديوانية: ٧
ذي قار: ٢٨
المثنى: ١٨
الانبار: ٥
وأوضحت أنه "تم تسجيل ٥٨٧ حالة شفاء وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٢٦٠
بغداد/ الكرخ: ٢١٩
مدينة الطب: ٢٥
النجف: ٦
السليمانية: ١٢
دهوك: ٢
ديالى: ٢
كربلاء: ١٣
ميسان: ٢
بابل: ٢
ذي قار: ٣٣
الديوانية: ٤
وأكدت أن "أعداد الوفيات بلغت ٢١ حالة موزعة كالآتي:
بغداد/ الرصافة: ٧
بغداد/ الكرخ: ٢
مدينة الطب: ١
السليمانية: ٥
اربيل: ٢
بابل: ١
البصرة: ١
ميسان: ١
المثنى: ١
وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء ٤٠٩٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٣٨١٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٦، فضلاً عن بلوغ مجموع الوفيات ٢٥٦ حالة".
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