مصدر: اكتمال تشكيلة الكاظمي الحكومية سيكون في جلسة السبت المقبل

افاد مصدر مطلع، الاربعاء، بأن تشكيلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحكومية ستكتمل في جلسة البرلمان السبت المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اكتمال تشكيلة رئيس الوزراء الحكومية سيكون في جلسة مجلس النواب التي ستعقد السبت المقبل".
ورفع مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته الاعتيادية الى يوم السبت المقبل.
وكان المستشار ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ، أكد، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اشار الى انه تم اشعار البرلمان بذلك.
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