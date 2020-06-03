مجلس النواب يرفع جلسته الى السبت المقبل

رفع مجلس النواب جلسته التي عقت، اليوم الاربعاء، الى السبت المقبل.

وقال مصدر برلماني ي حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رفع جلسة المجلس التي عقدت اليوم الى السبت المقبل".

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وأضاف المصدر الذي فضل عم ذكر اسمه ، أن "الجلسة شهدت التصويت على مجموعة من القرارات بينها ما يخص الموازنة الاتحادية، فضلا عن استضافة عدد من المسؤولين خلال الجلسات اللاحقة".

وعقد مجلس النواب جلسته، اليوم الاربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 184 نائبا.