اعتقال متهم بالسرقة وآخر بالسطو المسلح شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال متهم بالسرقة وآخر بالسطو المسلح شرقي العاصمة.

وقالت المديرية ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت قوة من مكتب (بغداد الجديدة) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية من متابعة احد المتهمين المطلوبين عن جريمة سرقة ورصد تحركاته والقبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ (ثلاثة عشر الف دولار امريكي مع مليوني دينار عراقي) من داخل احدى الدور السكنية في منطقة زيونة ببغداد".



وتابع، أن قوة اخرى "تمكنت من نفس المكتب بالقاء القبض على متهم آخر لقيامه بالسطو المسلح على دار سكنية في منطقة البلديات وسرقة مصوغات ذهبية منه"، مشيرة الى أنه"تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق الاول وفقا لاحكام المادة (٤٥٦) ق.ع، وتم توقيف المتهم الآخر وفق المادة (٤٤٠) ق.ع".