دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، رؤساء الكتل النيابية الى الاجتماع باللجنة القانونية السبت المقبل بشأن نسخة قانون الانتخابات.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب توجه بعقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من أجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية يوم السبت الساعة 11 صباحا".
وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يدعو رؤساء الكتل للاجتماع السبت المقبل بشأن نسخة قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.