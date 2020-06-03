البرلمان يدعو رؤساء الكتل للاجتماع السبت المقبل بشأن نسخة قانون الانتخابات

دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، رؤساء الكتل النيابية الى الاجتماع باللجنة القانونية السبت المقبل بشأن نسخة قانون الانتخابات.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب توجه بعقد اجتماع بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية من أجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون الانتخابات الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية يوم السبت الساعة 11 صباحا".

وعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.