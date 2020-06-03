وزير الصحة من النجف: نحن في حالة حرب ونطالب الكل بالتكاتف معنا

وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك خلال حضوره مع نقيب الأطباء في العراق افتتاح ثلاث مراكز طبية في النجف، إن "جميع الإصابات متوقعة ونحن مسيطرون ولايوجد سوى ثلاثة واربعين حالة خطرة".

وأعرب عن "توقعه تخصيص موازنة جيدة للصحة"، مؤكداً :"نحن في حالة حرب وننفي إعطاء اي مبالغ مالية لمرضى كورنا وهذا الأمر هو تسقيط فقط ونطالب الكل بالتكاتف معنا".



وأوضح التميمي، :"من يريد أن يدمر النظام الصحي هو من يطلق هذه الشائعات"، موجهاً بـ "صرف مكافآت لكل العاملين في الصحة".