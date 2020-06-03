الشرطة البريطانية توقف رجلا دهس شخصين وسط لندن

ألقت الشرطة البريطانية، الأربعاء، القبض على رجل بسبب مخالفات في القيادة بعد أن صدمت سيارة شخصين بالقرب من ساحة سلون سكوير بوسط العاصمة لندن.



وقالت شرطة العاصمة في بيان "فُرضت أطواق أمنية وتم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي بينما قام أفراد الشرطة بتفتيش السيارة... ألقي القبض على رجل في وقت لاحق بسبب مخالفات في القيادة".

وقال نائب البرلمان عن المنطقة على تويتر في وقت سابق إنه سمع بأن سيارة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

من جانب آخر، وصفت الشرطة البريطانية حادث مقتل الأمريكي جورج فلويد بـ"المفزع".