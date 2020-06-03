شكرا لقرائتكم نفذت وعيدها.. أميركا تصد أبوابها بوجه طيران الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أنذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق بكين، معلناً لأنه قد يلجأ إلى خطوات مهمة، أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تعليق رحلات خطوط الطيران الصينية إليها اعتبارا من 16 حزيران/يونيو



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