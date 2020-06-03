بكين للندن: تدخلاتك عمياء!

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نصر المجالي: اتهمت الصين، اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة "بالتعليق بشكل أعمى على شؤونها الداخلية والتدخل فيها بشكل صارخ" بعد أن تصدت بريطانيا لبكين بشأن قانون أمني جديد لهونغ كونغ.

واحتجت وزارة الشؤون الخارجية في بكين بشكل شديد وصارم، على تدخلات المملكة المتحدة، وقالت إن "تدخل 10 داونينغ ستريت في شؤوننا الداخلية سوف يأتي بنتائج عكسية بالتأكيد" بعد أن حث مقر رئاسة الحكومة البريطانية بكين على احترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إنه سيقدم "عن طيب خاطر" ملاذا لثلاثة ملايين شخص من هونغ كونغ ملاذا بدون تأشيرة في المملكة المتحدة إذا كانت الصين قد قوضت حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.

تحذير

ومن جهته، حذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بكين أمس الثلاثاء، من التراجع عن حافة الهاوية بشأن قانون الأمن القومي "الاستبدادي" الذي فرضته بالنسبة لهونغ كونغ.

وقال راب للبرلمان: "هناك وقت للصين لإعادة النظر، هناك لحظة للصين لتتراجع عن حافة الهاوية وتحترم استقلالية هونغ كونغ وتحترم الالتزامات الدولية للصين".

وقال بوريس جونسون الليلة الماضية إن التشريع الجديد لهونغ كونغ "سيقوض استقلالها بشكل كبير" ويخالف شروط معاهدتها مع المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنها لم تعد بشيء إلى المملكة المتحدة بشأن حريات هونغ كونغ، وليس لديها التزامات دولية تجاه المركز المالي الآسيوي.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن "المبادئ الأساسية" للصين لهونغ كونغ المذكورة في معاهدة ثنائية وقعتها الصين والمملكة المتحدة في الثمانينيات كانت "إعلان سياسيا من جانب واحد من الصين".

وقال في مؤتمر صحفي: "نحث الجانب البريطاني على سحب مواقفه قبل فوات الأوان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الاستعمارية، والاعتراف بحقيقة عودة هونغ كونغ بالفعل وهي إدارة خاصة للصين".

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ودعا تشاو بريطانيا إلى "الالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية" و "التوقف فورًا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

وكانت المملكة المتحدة والصين وقعتا على إعلان ثنائي دولي يسمى الإعلان الصيني - البريطاني المشترك في 19 ديسمبر 1984، لضمان حريات وحريات هونغ كونغ بعد تسليمها إلى الصين.

وتحمي المعاهدة هونغ كونغ بمبدأ دستوري يعرف باسم "دولة واحدة ونظامان"، والذي يهدف إلى السماح للمقيمين في المركز المالي الآسيوي بالتمتع بالحقوق غير المرئية في البر الرئيسي، مثل حرية التعبير.

رئيسة هونغ كونغ

وإلى ذلك، اتهمت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، النقاد الأجانب بإظهار "معايير مزدوجة صارخة" بشأن تحركات بكين لتعزيز السيطرة على المنطقة شبه المستقلة.

وعقب محادثات مع المسؤولين في بكين، قالت لام إن الصين لها نفس الحق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في سن تشريع يحمي أمنها القومي، وأنه لا يمكن تبرير الانتقادات والتهديدات الأجنبية بالعقوبات.

وقالت أيضا إن الصين مجبرة على اتخاذ الخطوة على المستوى الوطني لأن المعارضة في المجلس التشريعي في هونغ كونغ وبين منتقدي الحكومة جعلت من المستحيل القيام بذلك محليا.

وأضافت المسؤولة في هونغ كونغ: "يمكنني أن أقول فقط أن المجتمع الدولي وبعض الحكومات الأجنبية تبنوا معايير مزدوجة صارخة في التعامل مع هذه المسألة والتعليق على هذه المسألة".

وخلصت لام إلى القول: "إنه من الاختصاص الشرعي لأي دولة سن قوانين لحماية وصون الأمن القومي. الولايات المتحدة ليست استثناء. والمملكة المتحدة ليست استثناء، ولماذا عليهم أن يعترضوا أو يقاوموا أو حتى يدينوا ويفرضوا عقوباتهم ضد هونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية لاتخاذهم إجراءات مماثلة؟".