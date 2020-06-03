بريطانيا تهدد بمنح جنسيتها لسكان هونغ كونغ

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نصر المجالي: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يكون أمامه "خيار" سوى منح مواطني هونغ كونغ الجنسية إذا قوضت الصين حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.

ورأى جونسون أن قانون الأمن القومي الصيني الجديد المقترح في هونغ كونغ "سيقوض استقلاليتها بشكل كبير" ويخرق شروط معاهدة استقلالها مع المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني محذرا بكين من أنه سيقر "عن طيب خاطر" أحد "أكبر التغييرات في نظام التأشيرات لدينا في التاريخ البريطاني" كبديل "للقمع الصيني.

ملاذ

وقد عرضت بريطانيا التي يسعى دبلوماسيون ووزراء خارجية سابقون لتشكيل تحالف دولي ضد الصين، تقديم الملاذ لما يقرب من ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ المؤهلين للحصول على جواز سفر وطني بريطاني في الخارج.

وقال جونسون في مقال كتبه لصحيفة (التايمز): "عندها لن يكون أمام بريطانيا خيار سوى الحفاظ على علاقاتنا العميقة في التاريخ والصداقة مع شعب هونغ كونغ "التي حكمتها بريطانيا من عام 1842 إلى 1997.

واليوم، يحمل حوالي 350.000 من سكان هونغ كونغ جوازات سفر وطنية بريطانية (في الخارج)، وسيكون 2.5 مليون آخرين مؤهلين للتقدم للحصول عليها. وتسمح جوازات السفر حاليًا بالدخول إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستغير الحكومة البريطانية قواعد الهجرة لدينا وتسمح لأي حامل لهذه الجوازات من هونغ كونغ بالمجيء إلى المملكة المتحدة لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد ومنح مزيد من حقوق الهجرة، بما في ذلك الحق في العمل، مما قد يضعهم على طريق المواطنة".

وأكد جونسون: "هذا سيكون أحد أكبر التغييرات في نظام التأشيرات لدينا في التاريخ، وإذا ثبت أنه ضروري، فإن الحكومة البريطانية ستتخذ هذه الخطوة وتتخذها عن طيب خاطر".

مسؤولية بريطانيا

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وقال إن كثيرين من الناس في هونغ كونغ يخشون من أن أسلوب حياتهم الذي تعهدت الصين بدعمه يتعرض للتهديد. وإذا استمرت الصين في تبرير مخاوفها فلن تتمكن بريطانيا في ضمير جيد من تجاهل مسؤوليتها والنأي بأنفسنا عن هونغ كونغ. وبدلاً من ذلك، سوف نحترم التزاماتنا ونقدم بديلاً ".

يذكر أنه تم إنشاء جواز سفر البريطاني للمواطنين في الخارج وهو يخص سكان هونغ كونغ (BNO) العام 1985 قبل أن تعيد بريطانيا الإقليم إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وعلى الرغم من أنها جوازات سفر بريطانية تسمح لحاملها بزيارة بريطانيا لمدة ستة أشهر، إلا أنها لا تأتي مع حق تلقائي للعيش والعمل هناك.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال إن مهلة الستة أشهر يمكن إلغاؤها إذا فرضت الصين، كما هو متوقع، تشريعها الصارم على المدينة.

ووفقًا للأرقام التي حصلت عليها صحيفة ((Mingpao التي تصدر في هونغ كونغ من مكتب الجوازات البريطاني، زادت طلبات تجديد جوازات السفر البريطانية لسكان هونغ كونغ BNO في النصف الثاني من العام الماضي 2019، وسط احتجاجات عنيفة أحيانًا مناهضة للحكومة، حيث بلغ العدد الإجمالي أكثر من 120،000 جواز سفر في عام 2019 مقارنة بنحو 14000 في عام 2017 و2018.

فرصة أمام الصين

وأبلغ وزير الخارجية البريطاني مجلس العموم، أمس الثلاثاء، أنه لا يزال هناك وقت للصين لسحب مشروع قانون الأمن الذي تقول بكين إنه ضروري لحماية نفسها.

وعندما يتم تمريره، سيسمح للصين بوضع إجراءاتها الأمنية الخاصة، مثل الشرطة السرية والاحتجاز التعسفي للنقاد، في هونغ كونغ، وتدمير وعد "دولة واحدة، نظامان" المقرر أن يستمر حتى عام 2047.

وقال راب: "إذا كانت الصين مستعدة للتدخل لأسباب سياسية واستقلالية، فمن المحتمل أيضًا أن تشكل تهديدًا طويل الأمد للازدهار الاقتصادي والنموذج الاقتصادي الذي تعكسه هونغ كونغ وتجسده".

وأضاف: "الحقيقة المحزنة هي أنه إذا واصلت الصين السير في هذا المسار، فسوف تخنق ما كانت منذ فترة طويلة جوهرة التاج الاقتصادي، ولكن ما زالت هناك فرصة للصين للتراجع، ولكن نعتقد أنه من غير المحتمل أن يحدث ذلك".