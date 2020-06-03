وصول المشير خليفة حفتر للقاهرة لبحث التدخل العسكري التركي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وصل القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، حسبما أكدت مصادر لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، جرت مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسؤولين كبار في حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، محمد طاهر سيالة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، لدى مغادرته مقر الخارجية الروسية، أن الوفد الليبي بحث مستجدات الوضع في البلاد مع لافروف ونائبه، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

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إلى ذلك أكدت وسائل إعلام روسية أن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، أحمد معيتيق، وصل موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع مسؤولين روس.

ويأتي ذلك عشية زيارة مقررة لرئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، فايز السراج، إلى أنقرة، حيث سيستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس بقبول كل من حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناء على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير الماضي.