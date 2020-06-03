السويد تسجل أعلى معدل إصابة يومي بكورنا بأكثر من 2000 إصابة و74 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - استكهولم- (أ ش أ):
أعلنت السلطات السويدية تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون بذلك أعلى معدل إصابة يومي بالفيروس منذ تفشيه في البلاد.
وجاء بحسب البيانات،التى نقلتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 2214 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 40803، كما تم تسجيل 74 حالة وفاء جراء الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 4542 .
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