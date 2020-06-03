محافظ أسوان: توزيع 200 ألف كمامة على الصيدليات بسعر التكلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه جرى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات، لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى، لطرحها للبيع في الصيدليات بنفس سعر المصنع، وأشار إلى أنه وصلت اليوم الأربعاء الدفعة الأولى بإجمالى 25 ألف كمامة من النوع الجيد والتي ستطرح بالصيدليات المحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن.
وأضاف المحافظ، أنه ستتوالى وصول دفعات أخرى، حتى الانتهاء من أزمة كورونا، وطبقا للاحتياجات.
وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيجري بالتوازي توزيع الكمامات التي سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين بالمجان، على المواطنين.
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